Речь идет о ракетах малой дальности, доказавших свою эффективность в противодействии реактивным "Шахедам".

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи в размере 240 миллионов фунтов: он включает более 1 тысячи дополнительных ракет малой дальности для систем противовоздушной обороны и более десятка радаров ПВО.

Как сообщается на сайте правительства Великобритании, о новом пакете помощи было объявлено на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-37"), которое проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны объемом 240 млн фунтов является частью пакета на 500 млн фунтов, объявленного во время принятия бюджета для оказания помощи в удовлетворении неотложных потребностей Украины в сфере ПВО этой зимой.

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Этот пакет включает более 1 тыс. ракет малой дальности для противовоздушной обороны и пусковых установок.

Отмечается, что эти системы доказали свою эффективность против реактивных беспилотников Shahed.

Таким образом, поставки для Вооруженных сил Украины начнутся в середине декабря и дополнят те 400 ракет класса "земля-воздух", которые Великобритания уже передала Украине накануне зимнего периода.

Кроме того, Великобритания предоставит более десятка радаров противовоздушной обороны, чтобы помочь Украине выявлять воздушные угрозы и обеспечить критически важную поддержку её обороны в течение зимы.

Как отметил Уэс Стритинг, инициатор войны Владимир Путин использует зиму против Украины как оружие. Министр подчеркнул:

"Именно поэтому мы должны и впредь воплощать нашу непоколебимую приверженность Украине в конкретные возможности, которые помогут защититься от варварских российских атак".

Помощь Украине

Как сообщал УНИАН, Великобритания в ближайшие три года выделит Украине дополнительные 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов) в качестве помощи. В частности, из этих средств 3 миллиарда фунтов пойдут на экспортную поддержку, преимущественно для поставок необходимого оружия.

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