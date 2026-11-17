Не все из того, что там лежит, можно назвать "мусором".

С тех пор, как советский зонд "Луна-2" врезался в поверхность Луны в 1959 году, став первым в истории искусственным объектом, достигшим нашего спутника, человечество провело уже более 140 миссий на единственный природный спутник Земли.

За это время люди отправили на Луну 12 астронавтов, 7 луноходов и 187 тонн материалов, которые там так и остались, пишет Popular Science. Это, для сравнения, вес целого пассажирского Boeing 747.

Впрочем, не все из того, что осталось на Луне, - "мусор". Часть этого хлама вполне может пригодиться для будущих космических миссий.

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Значительная часть лунного "мусора" - это остатки посадочных модулей

Очень большая доля космического мусора на Луне - это старое оборудование, которое использовалось для посадки предыдущих миссий. Об этом в интервью Popular Science рассказал Эйдан Коули, научный сотрудник Европейского космического агентства.

По его словам, ранние миссии по исследованию Луны - в частности, знаменитые "Аполлоны" NASA - совершали посадку с помощью одноразовых лунных модулей. "Модуль садился, а потом его верхняя часть возвращалась на лунную орбиту, стыковалась с командным модулем и шла обратно на Землю. А нижняя часть оставалась на Луне", - заявил он.

Остались там и луноходы

Еще один вклад в "лунный мусорник" - это сами луноходы, как пилотируемые, так и беспилотные. Например, китайский автоматический луноход "Юйту", который передавал данные на Землю целых 31 месяц.

А еще - те аппараты, которые совершили жесткую посадку и разбились. Среди таких - луноход "Рашид" из Объединенных Арабских Эмиратов.

Что еще остается на Луне

Среди прочего мусора на Луне есть научные приборы, ящики для инструментов и так называемые "лунные ударники". Это специальные зонды, которые врезаются в поверхность Луны - не случайно, а целенаправленно.

Такое столкновение нужно для выполнения конкретных научных задач: например, для съемки поверхности крупным планом или для того, чтобы поднять в воздух пыль и камни, которые потом можно будет проанализировать.

Глядя на пустынные пейзажи лунной поверхности, можно подумать, что все эти "гостинцы" с Земли просто лежат на своих местах, ничуть не меняясь, пока не прибудут следующие исследователи. Но все совсем не так.

Выживать на Луне сложно даже технике

Луна - чрезвычайно агрессивная среда. По словам Коули, ее поверхность "постоянно бомбардируют микрометеориты".

Эти крошечные кусочки космической породы вместе с мощным излучением, солнечной активностью и резкими перепадами температур постепенно разрушают и повреждают любые предметы на поверхности.

Например, легендарный американский флаг, который Нил Армстронг и Базз Олдрин водрузили на Луне в 1969 году, за эти десятилетия, вероятно, полностью выгорел на солнце и стал практически белым.

Часть "мусора" на Луне может пригодиться

Впрочем, даже сильно поврежденные и деградировавшие материалы могут иметь большую ценность для будущих миссий. По словам Коули, образцы земного оборудования, оставленные на Луне, можно тщательно изучить, чтобы понять, как именно лунная среда на них влияет.

Исследование того, как микрометеориты повреждают технику, "может помочь нам создать лучшую защиту для солнечных батарей - чтобы они не разрушались, когда люди когда-то поселятся на Луне", - пояснил эксперт.

Будущие миссии могут оставлять меньше мусора

Поскольку NASA и Китайское национальное космическое агентство планируют уже в ближайшие пять лет отправить пилотируемые миссии на Луну, количество "лунного наследия" будет только расти. Но есть и обнадеживающие моменты.

"Сегодня все больше внимания уделяется именно многоразовым аппаратам, - заявляет Коули. - Возможно, посадочный модуль сможет и приземляться, и взлетать одним целым". Именно такой принцип используют, например, в разрабатываемом сейчас аппарате SpaceX Starship Human Landing System.

Уже есть планы, как использовать "лунный мусор"

Даже если количество оборудования на Луне перестанет расти, Европейское космическое агентство уже думает, как использовать то, что уже там лежит. В частности, разрабатывается проект 3D-печати, который позволит превращать "лунный хлам" в новые материалы.

Правда, при этом придется учитывать, что все это оборудование наверняка будет загрязнено лунной пылью - невероятно острой, "осколкообразной" пылью, которая сама по себе опасна для техники.

Коули отмечает, что легкий алюминий, из которого сделана оболочка многих лунных аппаратов, можно будет расплавить с помощью сконцентрированного солнечного света. "Вместо того чтобы привозить все нужное с собой или добывать его на Луне, можно будет просто использовать старое оборудование - так же, как мы здесь, на Земле, перерабатываем отходы", - отмечает ученый.

Этот "лунный мусор", оказывается, может стать настоящим сокровищем для первых людей, которые когда-нибудь будут жить на Луне. Ведь, как говорится, что для одного - мусор, то для другого - сокровище.

Ранее УНИАН сообщал, что Земля получает странный сигнал из космоса каждые 8 минут.

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