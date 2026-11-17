По словам представителя Пентагона, дальние удары Украины "не являются эффективными" для скорейшего завершения войны.

Заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби высказал критическую позицию в отношении украинских дальнобойных ударов по глубокому тылу России. Он считает, что Украине следует сосредоточиться на ударах средней дальности для перекрытия российской логистики и предотвращения продвижения российских войск на передовой.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом Колби заявил в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-37), которое проходит в Брюсселе.

Об ударах средней дальности

"Вооруженные силы Украины правильно сосредоточились на обороне линии фронта, применяя инновационную кампанию ударов среднего радиуса действия с использованием новейших технологий и тактик дронов с целью препятствования логистике и предотвращения продвижения России", – подчеркнул Колби.

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По его словам, такой подход оказался очень эффективным.

Как отметил Колби, сосредоточение внимания на поддержке Украины на передовой, а также на поддержке ее ударов средней дальности – это наиболее эффективный способ обеспечения обороны Украины, который, по мнению американской стороны, создает условия для окончания войны.

Колби считает, что это объясняется тем, что успешная украинская оборона, препятствующая наступлению РФ, существенно уменьшает выгоды, которых Москва может ожидать от продолжения войны.

Дальнобойные удары "не останавливают продвижение россиян" на передовой

При этом представитель Пентагона раскритиковал дальнобойные удары Украины в глубокий тыл России, поскольку эти удары, по его утверждениям, направлены на то, чтобы якобы нанести ущерб российскому населению.

"Хотя внимание общественности сосредоточено на зрелищности ударов в глубокий тыл, направленных на нанесение ущерба российскому населению, наша оценка заключается в том, что эти удары не были эффективными для содействия прекращению войны, а также не способствовали сдерживанию российского продвижения на линии фронта", – заявил Колби.

Также он назвал российский маркетплейс Wildberries объектом "гражданской инфраструктуры".

"К тому же такие удары, особенно те, что направлены на гражданскую инфраструктуру, такую как Wildberries, на самом деле, вероятно, укрепили решимость российской общественности и готовность Кремля к эскалации", – заявил Колби.

Он утверждает, что баланс преимуществ при нанесении дальнобойных ударов вполне может сыграть на руку Москве.

"Это не означает, что Украину нужно заставить воевать со связанными за спиной руками. Скорее, мы должны четко понимать, что наша поддержка должна быть направлена на обеспечение и развитие способности Украины удерживать линию фронта и, где это возможно, на достижение успехов", – сказал Колби.

Как Хегсет задерживал поставки оружия в Украину

Как сообщал УНИАН, этой осенью глава Пентагона Пит Хегсет не ставил подпись под документами, которые позволили бы отправить в Украину купленные на европейские деньги ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAMS.

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