Украинские военные смогли поразить Крымский мост полностью без использования Starlink и Starshield Илона Маска.

Украина нанесла серьезные повреждения любимому мосту кремлевского диктатора Владимира Путина через Керченский пролив в Крым. Эта миссия была специально спланирована так, чтобы унизить российского лидера перед его встречей с китайским лидером Си Цзиньпином и президентом США Трампом в Китае.

"Мы планировали это как символический жест перед встречей Трампа, Путина и Си - чтобы показать, что Путин слаб", - заявил один из офицеров, который был причастен к операции. Эта операция также доказала, что Украина больше не нуждается в сетях Starlink и Starshield Илона Маска для проведения ударных миссий, пишет The Times.

Журналисты отмечают, что Киеву удалось обойти недавние ограничения США на их использование. Это стало "настоящим достижением".

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"Американцы пытались парализовать нашу связь, чтобы мы не могли проводить такие операции. Но эта миссия доказала - мы можем сами разработать свои каналы связи для передачи радиосигналов. Впервые в истории мы использовали все эти дроны, чтобы передать видеосигнал ракетам - и они смогли попасть именно в те точки моста, которые были нужны. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink", - подчеркнул офицер.

По данным украинских военных, миссию провели в рамках сложной совместной операции. В ней приняли участие ракетные войска и элитные операторы дронов из 7-го Центра глубоких ударов, известного как "Птицы Мадьяра", вместе с 1-й бригадой специальных операций Сил беспилотных систем, Служба безопасности Украины, военно-морские силы и подразделения украинских сил специальных операций.

Сначала, в ночь на понедельник, Украина нанесла массированный удар сотнями дронов - они буквально "забили" небо над российскими и оккупированными территориями. Атака поразила системы ПВО, нефтеперерабатывающие заводы и заставила россиян израсходовать свои запасы ракет-перехватчиков.

Легкость удара обеспокоит Москву

Когда Путин открывал 19-километровый Керченский мост в 2018 году, он называл его строительство "чудом, которое стало реальностью".

Это самый длинный мост в Европе, который обошелся в 3,7 миллиарда долларов. Путин считал: это небольшая цена за то, чтобы окончательно закрепить господство России над Крымом после его аннексии в 2014 году - и одновременно обеспечить себе место в учебниках истории, пишет СМИ.

А теперь украинская атака на этот мост войдет в историю как одно из крупнейших унижений долгой эры путинского правления.

Отдельной "сенсацией" можно назвать и то, насколько стремительно развивается украинский военно-промышленный комплекс с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Если когда-то Киев полностью зависел от западных поставок оружия, то теперь он сам производит более 50% собственного вооружения.

Легкость, с которой украинские ракеты "Фламинго" и "Нептун" пробили российскую ПВО и достигли мощно защищенного моста, должна беспокоить Москву, отмечают журналисты.

Ведь если Украина уже может бить ракетами собственного производства по "любимому" мосту Путина, то что помешает ей ударить по целям в самой российской столице - например, по Кремлю или штаб-квартире ФСБ?

Другие новости об этом ударе

Ранее УНИАН сообщал, сколько уйдет на восстановление Крымского моста и каким будет "возмездие" РФ. Россияне строили этот мост в относительно мирное время.

У Украины тогда не было возможности наносить удары по баржам и специальным понтонам. Теперь во время ремонта у россиян уже не будет таких благоприятных условий.

Кроме того, мы также рассказывали, почему железнодорожная часть Крымского моста выдержала удары. По словам специалиста, автомобильная и железнодорожная части моста почти на всем протяжении являются отдельными конструкциями.

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