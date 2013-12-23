Донецкий губернатор предлагает подписать политическую ассоциацию с ЕС без ЗСТ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

«Думаю, что мы только в начале пути… Как мне кажется, лучшим выходом для Украины все-таки было бы подписать ассоциацию с Евросоюзом, и при этом отложить пока в сторону зону свободной торговли, то есть разделить политический документ и экономический», - сказал губернатор. При этом он добавил, что нужно «зону свободной торговли увязывать со стратегическим договором с Российской Федерацией, чтобы не потерять ни западный, ни восточный мир».

Шишацкий подчеркнул, что сейчас главная задача – сохранить целостность страны и это понимают все не только в Украине, но и в России, и Евросоюзе, и в США.

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«Я уже говорил, что Украина разная, но в то же время она должна быть единой. Ни в коем случае нельзя строить политику на расколе страны. Украина – единая страна, и надо принимать такие политические решения - только они важны и нужны, чтобы страна была единой ко всеобщему удовлетворению», - сказал глава ОГА.

Шишацкий объяснил, что «подписание ассоциации с Евросоюзом, отмена визового режима, однозначно даст толчок развитию туризма и других отраслей, в первую очередь, в тех же западных областях… В то же время стратегический договор о сотрудничестве с Российской Федерацией может остановить падение в таких отраслях, как машиностроение на Донбассе, где у нас падение по итогам года более 20%».

По мнению Шишацкого, сегодня «очень сложная задача стоит перед руководством страны это все увязать», но он уверен, что это можно сделать. «Поэтому геополитические игроки такие, как Россия, Евросоюз и, нельзя ни в коем случае забывать о США, они ни в коем случае не заинтересованы в расколе Украины, хотели бы ее видеть единой, сильной. Поэтому необходимо всем вместе найти этот выход, решение и страна должна дальше развиваться, тем более она имеет все для этого основания», - подытожил Шишацкий.