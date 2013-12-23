Оппозиция хочет в два раза сократить численность МВД за счет «Беркута»

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Так, проектом закона предлагается утвердить общую численность Министерства внутренних дел Украины (за исключением численности внутренних войск МВД, которое определяется статьей 3 данного Закона) в количестве 190 500 чел. (сейчас - в количестве 324 400 чел., в том числе 240 200 лиц рядового и начальственного состава).

За счет Государственного бюджета Украины содержатся 114 300 работников органов внутренних дел (сейчас - 190500 работников).

Кроме того, статья 3 закона дополняется положением о том, что с 1 января 2014 года количество работников внутренних войск должно составлять 23 000 чел., в том числе 22 000 военнослужащих.

Читайте также: Янукович наградил работников милиции государственными наградами

В то же время, в заключительных и переходных положениях законопроекта, в частности, отмечается, что сокращение численности штатных должностей по этому закону проводится, в первую очередь, за счет ликвидации подразделов милиции особого назначения "Беркут" и сокращения численности других специальных подразделов и подразделов особого назначения, образованных в составе органов Министерства внутренних дел Украины.

Также отмечается, что в дальнейшем численность специальных подразделов и подразделов особого назначения, образованных в составе органов Министерства внутренних дел Украины, не может превышать 2% общей численности работников органов внутренних дел, которые содержатся за счет Государственного бюджета Украины, и 3% общей численности внутренних войск Министерства внутренних дел Украины.

В объяснительной записке к законопроекту, в частности, отмечается, что в Украине насчитывается 357 700 работников МВД, то есть 780 чел. на 100 тыс. населения. При этом общемировой средний показатель — 300 полицейских на 100 тыс. населения, а по рекомендации ООН - 222.

Как сообщал УНИАН, оппозиция внесла в парламент законопроект о ликвидации "Беркута".

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" (относительно недопущения избиения граждан и обеспечения их конституционного права на свободу мирных собраний)" внесен в Верховную Раду Арсением Яценюком и Олегом Тягнибоком. Он зарегистрирован в парламенте под №3733.

Проектом закона предусматривается обеспечить до 1 февраля 2014 года сокращение общей численности МВД в связи с полной ликвидацией и расформированием специального подраздела Министерства внутренних дел Украины "Беркут".

Оппозиция также предлагает лишить рядовой и начальственный состав "Беркуту" военных и специальных званий.

Согласно законопроекту, начальственному составу "Беркуту" запрещается на протяжении пяти лет состоять в любых должностях в правоохранительных органах Украины.