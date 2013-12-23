У Медведева рассказали, о чем он завтра будет говорить с Азаровым

"На переговорах предполагается обсуждение ключевых вопросов двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, кредитно-финансовой, научно-технической, гуманитарной и культурной областях, хода реализации крупных совместных промышленных и инфраструктурных проектов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ, сообщает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, Николай Азаров 24 декабря осуществит однодневный рабочий визит в Российскую Федерацию.

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В ходе визита премьер Украины проведет встречу с главой правительства России Дмитрием Медведевым и примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.