Милиция закрыла дело против солистки Национальной оперы Абдуллиной

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Шевченковское райуправление милиции Киева закрыло уголовное производство, открытое против солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной за некорректные высказывания.

«Производство закрыли в конце ноября», - отметила пресс-офицер милиции Шевченковского района Наталья Калиновская.

По ее словам, производство закрыто «при условии отсутствия состава уголовного правонарушения».

Напомним,Как сообщал УНИАН, в украинском сегменте социальной сети Facebook был распространен скриншот с комментарием солистки Национальной оперы Екатерины Абдуллиной в одном из обсуждений на тему русского языка. "Отдала ребенка в русскую гимназию и еще ни разу не пожалела. Все предметы на русском, все ясно и понятно. А больше всего понравилась торжественная линейка - я даже плакала. По-русски очень красиво говорили старшеклассники. Пели и читали стихи. Так и вообще, контингент родителей и детей резко отличается от быдлячих украинских школ. В первом классе 3 раза в неделю укр язык, и выпускники разговаривают на нем куда лучше, чем выпускники укр школ. Я радуюсь, что моя дочь учится среди морально здоровых детей. А не среди быдла", - написала Абдуллина.