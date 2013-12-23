Алехина из группы Pussy Riot вышла на свободу

Участница группы Pussy Riot Мария Алехина, отбывавшая наказание в нижегородской колонии, в понедельник вышла на свободу по амнистии, сообщил РИА Новости ее адвокат Петр Заикин.

"Мария Алехина вышла на свободу. Все документы оформлены и подписаны", — сказал он.

По словам адвоката, в понедельник в восемь часов утра его вызвали в колонию, где в его присутствии Алехиной сообщили об освобождении. Он уточнил, что, скорее всего, уже сегодня она отправится поездом домой.

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Напомним, пять девушек в конце февраля 2012 года пришли в храм Христа Спасителя в Москве и, надев маски, провели так называемый панк-молебен. Видеоролик с выступлением был выложен в интернете и вызвал большой общественный резонанс. Полиция задержала трех участниц акции — Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич, которых Хамовнический суд Москвы 17 августа 2012 года приговорил к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

Мосгорсуд 10 октября изменил Самуцевич наказание на условное. В мае 2013 года Мосгорсуд признал законным приговор участницам панк-группы Pussy Riot, осужденным на два года заключения за хулиганство.