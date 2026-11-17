Движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту по-прежнему полностью запрещено.

В Киеве частично возобновляют движение общественного транспорта по Северному мосту, который получил повреждения в результате российской атаки. Движение организуют по крайней правой полосе в обоих направлениях, сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

"По результатам обследования конструкций Северного моста специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" дали рекомендации относительно возможности частичного возобновления движения общественного транспорта с учетом имеющихся повреждений сооружения", – сообщил мэр.

Он отметил, что в настоящее время движение общественного и специального транспорта организовано по крайней правой полосе на обоих проездах моста в обоих направлениях. Для этого полосы движения сместили ближе к тротуарной части, демонтировав барьерное ограждение и частично задействовав тротуар.

Видео дня

Такое решение позволяет частично восстановить транспортное сообщение между берегами Днепра с учетом имеющихся повреждений моста.

В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта по мосту полностью запрещено.

Кличко добавил, что специалисты проведут детальное инструментальное обследование поврежденных конструкций моста, чтобы уточнить влияние повреждений на их несущую способность и определить необходимые противоаварийные меры. А также подготовить исходные данные для проектирования восстановительных работ.

Мосты Киева – последние новости

Напомним, что ночью 17 ноября россияне нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами по Южному мосту и тремя – по Северному.

Это вызвало пробки на дорогах, соединяющих берега Киева. Пробки были настолько масштабными, что некоторые водители оставляли автомобили и продолжали путь пешком в направлении станции метро.

Во вторник также пострадали коммуникации, проходящие под Северным мостом. В результате часть потребителей трех районов Киева перевели на резервное теплоснабжение.

Вас также могут заинтересовать новости: