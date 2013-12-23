Суд вернул звание милиционеру, изнасиловавшему дубинкой задержанного (видео)

Также в звании были восстановлены его сообщники военнослужащий Вадим Чижов и подполковник милиции Олег Заец, получившие ранее условные сроки, сообщают Новости Донбасса.

«Исключить из приговора решение суда о лишении Суткового специального звания «лейтенант милиции», о лишении Чижова военного звания «солдат» и Заеца специального звания «подполковник милиции». В остальном приговор оставить без изменений», - говорится в решении суда.

Апелляцию потерпевшего Михаила Беликова оставили без удовлетворения.

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Напомним, что 17 июня 2012 года в опорном пункте №5 Петровского райотдела милиции Донецка был избит и изнасилован правоохранителями милицейской дубинкой за распитие пива на остановке общественного транспорта Михаил Беликов.

Потерпевший перенес тяжелую операцию. За это преступление к десяти годам лишения свободы был приговорен Руслан Сутковой.

Военнослужащий Вадим Чижов и старший участковый инспектор-подполковник милиции Олег Заец получили условные сроки: 4 и 5 лет соответственно.

Суд отказался признать требование адвоката выплатить пострадавшему Беликову 2 млн грн морального ущерба. Вместо этого ему выплатят 250 тыс. грн.