Активисты пикетируют Окружной админсуд, призывая наказать Захарченко

Участники Евромайдана пикетируют здание Окружного административного суда Киева, сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу общественного сектора Евромайдана.

Этот суд рассматривает сегодня иск внефракционного народного депутата Юрия Деревьянко против министра внутренних дел Виталия Захарченко.

Участники Евромайдана поддерживают административный иск к министру внутренних дел Украины Виталию Захарченко о признании незаконной бездеятельности субъекта властных полномочий, сообщили в пресс-службе.

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Предварительное судебное заседание начнется в 9:00. На нем также будут представлены ходатайство о расширении исковых требований в связи с новыми обстоятельствами от времени обращения.

Участники пикета также требуют наказания министра за бездействие и расследования действий его подчиненных.

21 декабря активисты Автомайдана пикетировали квартиру, в которой зарегистрирован министр внутренних дел Виталий Захарченко.