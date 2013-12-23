Янукович окончательно "амнистировал" евромайдановцев

Об этом, как сообщает пресс-служба Президента Украины, сказал глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин. По его словам, указанный Закон подписан главой государства в редакции, которая поступила в Администрации Президента.

После подписания Президентом Закон «Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний» направлен для опубликования, сообщил глава АП.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря ВР приняла закон об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий , которые происходили во время проведения мирных собраний.

За этот закон проголосовали 339 народных депутатов из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом "Об устранении негативных последствий и недопущения преследования и наказания по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний" предполагается, что участники акций протеста и массовых мероприятий признаются не имеющими судимости.

Законом народных депутатов от "Батькивщины" Павла Петренко, УДАРА - Валерия Карпунцова, "Свободы" - Олега Махницкого и ПР - Юрия Мирошниченко и Нестора Шуфрича предусматривается освободить от ответственности лиц, которые были участниками акций протеста и массовых мероприятий по их действий и решений в период с 21 ноября 2013 года и до дня вступления в силу данного закона.

Все уголовные производства и производства по совершению административных правонарушений открытые по поводу определенных выше событий подлежат закрытию.

Кроме того, новые уголовные производства и производства о совершении административных нарушений не могут быть открыты по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона.

Также лица, привлеченные к уголовной ответственности, ответственности за административные правонарушения по поводу событий, определенных ст. 1 данного закона, подлежат освобождению от ответственности и признаются не имеющими судимости, ответственности за административные правонарушения.

Уполномоченным органам предусматривается принять решения, вытекающие из данного закона, на протяжении 10 дней со дня вступления в силу данного закона.

Справка УНИАН. В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики украинской власти.

После жестокого разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября в Киеве на улицы столицы в воскресенье, 1 декабря, вышло более полумиллиона людей.

Однако 1 декабря около полутысячи молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя довольно агрессивно. Журналисты, которые находились на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском, а разговаривали между собой на русском языке.

Позже милиция Киева сообщила, что расследует 11 уголовных производств по событиям, связанным с захватом админзданий, другими инцидентами, которые произошли 1 декабря в центре столицы. В рамках расследований этих производств задержано 9 человек.