Отключения будут состоять из 1–3 очередей, что будет соответствовать продолжительности от 4 до 12 часов в сутки.

В среду, 18 ноября, в отдельных регионах Украины вынужденно будут применяться ограничения потребления электроэнергии, сообщает "Укрэнерго".

Энергетики подчеркнули, что ограничения связаны с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Как будут применяться ограничения:

Видео дня

- для промышленности будут действовать графики ограничения мощности;

- для всех категорий потребителей – графики почасовых отключений от 1 до 3 очередей (от 4 до 12 часов без света).

В "Укрэнерго" заверили, что энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное оборудование и сети, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев. Там также призвали проверять актуальные графики отключений на официальных страницах вашего оператора системы распределения.

Графики отключений – Харьковская область

По указанию НЭК "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в Объединенной энергосистеме, сложившейся из-за вражеских обстрелов, в среду, 18 ноября, с 00:00 до 24:00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Света не будет минимум 7 часов (очереди 1.1 и 2.2), а максимум – 12,5 часа в сутки (очереди 3.1 и 3.2, 4.1).

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30

1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30; 23:00-24:00

2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30

2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30

3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00

4.1 00:00-02:00; 05:30-12:30; 19:30-23:00

4.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00

5.1 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00

5.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 19:30-24:00

6.1 02:00-05:30; 09:00-16:00; 23:00-24:00

6.2 02:00-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00

Графики отключений – Полтавская область

В Полтавской области 18 ноября также будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Меньше всего света не будет в очередях 1.1, 6.1 и 6.2 (всего без электроэнергии 9 часов). В то же время дольше всего света не будет в очередях 2.1, 2.2, 3.1 и 3.2 (11 часов без электричества).

Периоды отключений по очередям:

1.1 – 00:00–01:00, 06:00–08:30, 12:00–14:30, 18:00–21:00;

1.2 – 00:00–01:30, 06:30–09:00, 12:30–15:00, 18:30–21:30;

2.1 – 00:00–03:00, 07:00–09:30, 13:00–15:30, 19:00–22:00;

2.2 – 00:30–03:30, 07:30–10:00, 13:30–16:30, 19:30–22:00;

3.1 – 01:00–04:00, 08:00–10:30, 14:00–17:00, 20:00–22:30;

3.2 – 01:30–04:30, 08:30–11:00, 14:30–17:30, 20:30–23:00;

4.1 – 03:00–05:00, 09:00–11:30, 15:00–18:00, 21:00–23:30;

4.2 – 03:30–05:30, 09:30–12:00, 15:30–18:30, 21:30–24:00;

5.1 – 04:00–06:30, 10:00–12:30, 16:00–19:00, 22:00–24:00;

5.2 – 04:30–07:00, 10:30–13:00, 16:30–19:30, 22:30–24:00;

6.1 – 05:00–07:30, 11:00–13:30, 17:00–20:00, 23:00–24:00;

6.2 – 00:00–00:30, 05:30–08:00, 11:30–14:00, 17:30–20:30, 23:30–24:00

Графики отключений – Сумская область

Завтра, 18 ноября, в Сумской области также будут действовать графики почасовых отключений. Общая продолжительность отсутствия электроэнергии будет зависеть от вашей подочереди и составит от 8 до 16 часов в сутки.

Ситуация в энергетике – последние новости

17 ноября россияне неоднократно наносили удары по энергообъектам в различных регионах Украины. Из-за значительных повреждений оборудования в Кировоградской, Полтавской и Сумской областях были вынужденно введены аварийные отключения.

В целом враг существенно увеличил интенсивность атак на энергетическую инфраструктуру Украины ещё до начала зимы. Количество ударов по энергетическим объектам за последние месяцы уже в разы превышает прошлогодние показатели. Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что если в августе Россия применила около 530 реактивных дронов типа "Шахед", то в ноябре их количество, по прогнозу премьера, может достичь 6,5 тысячи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что новая тактика российских оккупантов заключается в том, чтобы несколько дней подряд наносить удары по энергетике одного из регионов.

Вас также могут заинтересовать новости: