Черкасский Евромайдан отказывается от ежедневного режима, потому что "Черкасщина спит"

Как передает корреспондент УНИАН, председатель областной организации ВО «Батькивщина» Анатолий Бондаренко сегодня на пресс-конференции сообщил, что изменения связаны с тем, что Черкасская область, как и Центральная Украина в целом, почему-то спит.

По мнению Бондаренко, 100-300 людей, которые ежедневно собираются в Черкассах на Евромайдан, не та численность, на которую власть может обратить внимание.

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Он также проинформировал, что отныне Евромайдан в городе будет проводиться по новому графику: в понедельник – в 18.00, в среду – в 18.00 и в субботу итоговый накануне Нового года – в 12.00 возле Черкасской мэрии.

По словам представителя оппозиции, протестующие также будут пикетировать места проживания представителей власти.

Бондаренко рассказал, что он хочет, чтобы активисты не пикетировали ежедневно облгосадминистрацию, а посещали жилище губернатора Сергея Тулуба во время завтрака или во время ужина, или когда он выезжает на работу.

Глава черкасской «Батькивщины» также отметил, что ежедневно на Евромайдане в Киеве находятся от 75 до 100 представителей черкасской "Батькивщине". Эти люди работают в медслужбе, на кухне, в охране. В целом, по его информации, на Майдане в Киеве от Черкасской области ежедневно находится более 200 человек.