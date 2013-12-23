Активисты Евромайдана наведут порядок в Мариинском парке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Штабе национального сопротивления сообщил член фракции “Батькивщина”, комендант Дома профсоюзов Степан Кубив.

“Вчера уехали наши украинцы. Это та категория людей, которая называлась Антимайдан, но мы так их не называем. В 15.30 Андрей Парубий возле сцены на Майдане приглашает всех желающих провести “чистый понедельник” в Мариинском парке после «титушек», которые оставили свое место пребывания... С Майдана отправится колонна, чтобы убрать парк, чтобы он на Новый год был чистый, чтобы были на месте скамейки, и чтобы все было так, как было при обычной жизни Киева и киевлян”, - сказал Кубив.

Как сообщал УНИАН, в эти выходные участники провластной акции покинули Мариинский парк и разобрали палатки. Коммунальщики начали убирать территорию парка. Митинг приостановлен, как заявили его организаторы, на период Новогодних и Рождественских праздников.

Во что превратился Мариинский парк после того, как его покинули митингующие Антимайдана, смотрите в фотогалерее УНИАН.