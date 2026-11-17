Пользователи жаловались на проблемы с авторизацией в Apple Account, доступом к iCloud и загрузкой приложений через App Store.

Во вторник, 17 ноября, пользователи Apple в разных странах столкнулись с масштабными сбоями в работе сервисов компании. Жалобы касались iCloud, App Store, Apple Pay и входа в учетные записи, сообщает 9to5Mac со ссылкой на сообщения пользователей и данные сервиса Downdetector.

Издание сообщило, что пользователи жаловались на проблемы с авторизацией в Apple Account, доступом к iCloud и загрузкой приложений через App Store.

Некоторые из них не могли повторно войти в учетные записи после автоматического выхода из системы.

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Кроме того, поступали сообщения о сбоях в работе Apple Pay, Apple Support и активации устройств.

MacRumors добавило, что компания Apple подтвердила проблемы с авторизацией в iCloud. Впоследствии на официальной странице состояния систем появились сообщения о сбоях в App Store, Apple Music и AppleCare on Device.

Однако в Apple не подтвердили проблемы со всеми сервисами, на которые жаловались пользователи. Причины сбоев пока не установлены.

Новые iPhone от Apple

Ранее УНИАН сообщал, что в 2027 году компания Apple представит сразу шесть устройств: iPhone 18, iPhone 18e, iPhone Air 2, юбилейные iPhone 20 Pro и iPhone 20 Pro Max, а также складной iPhone Duo 2. По данным Esquire, эти релизы станут частью масштабной дорожной карты компании, которая насчитывает 26 новых гаджетов. Примечательно, что в сентябре этого года компания выпустила iPhone 18 Pro. Весной 2027 года ожидается презентация стандартных iPhone 18 и iPhone 18e.

Также мы писали, что Apple планирует изменить систему физических кнопок в будущих iPhone 20 Pro. По данным инсайдеров, компания откажется от отдельной Action Button, объединив её функции с кнопкой Camera Control. Это позволит сделать дизайн юбилейного iPhone более лаконичным. Action Button впервые появилась в iPhone 15 Pro, заменив переключатель бесшумного режима. Camera Control дебютировала годом позже вместе с iPhone 16.

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