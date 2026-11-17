Министр обороны напомнил, что удар по мосту через Керченский пролив стал ответом на удары России по Киеву.

Украина имеет полное право отвечать на постоянные российские удары по украинским мирным городам и критически важной гражданской инфраструктуре.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны Украины Евгений Хмара заявил на брифинге по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-37), которое состоялось в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

В частности, его спросили о критике со стороны заместителя министра обороны США по вопросам военной политики Элбриджа Колби в отношении дальнобойных ударов Украины по глубокому тылу России. Как отметил Хмара в ответ, Украина имеет право защищаться.

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"Мы имеем право отвечать на удары Российской Федерации", – сказал Хмара.

Глава украинского оборонного ведомства обратился с предупреждением к Российской Федерации:

"На каждый удар по нашей территории мы будем отвечать вдвое, втрое, а может, и в несколько раз сильнее. И это наше право на защиту".

Министр напомнил, что с 1 октября Россия начала систематические удары по украинским мостам в Киеве, соединяющим правый и левый берег. Цель этих ударов заключалась в нарушении логистики и терроре гражданского населения.

"Они нанесли 12 ударов, но не достигли желаемого успеха. В свою очередь, мы спланировали удар по Керченскому мосту, провели детальную разведку, вывели из строя средства радиоэлектронной борьбы, вывели из строя средства противовоздушной обороны и нанесли мощный и сильный удар", – подчеркнул Хмара.

Обновлено в 21:05

Развитие дальних ударов Украины в 2027 году

Вместе с тем, как отметил Хмара, в Украине видится перспектива в возможностях Deep Strike.

"На 2027 год мы запланировали расширение возможностей. Количество реактивных средств и обычных дронов увеличится более чем в три раза. Мы будем работать над их эффективностью и более качественным воздействием на цели на территории врага", – добавил Хмара.

Также министр сообщил, что существует перспектива развития совместного производства средств поражения с партнерами.

"Важны не только объемы поставляемой помощи, но и ее качество. Сегодня говорили о приоритетности поставок и финансирования. Считаем, что 62 % должно быть направлено на дроны. Это и FPV, и Middle Strike, и Deep Strike, и логистические дроны. Поэтому для нас важно развивать совместное производство с партнерами, чтобы они могли инвестировать свою двустороннюю помощь в эти производства, а мы получали необходимые, качественные и актуальные средства в достаточном количестве", – заявил Хмара.

Как отметил министр, Украина обладает боевым опытом и технологиями, а партнеры – производственными мощностями и инвестициями.

"Объединив эти возможности, мы сможем быстрее создавать необходимое вооружение и наращивать его производство. Мы должны понимать, что Россия адаптируется и вкладывает значительные ресурсы в свою военную машину. Поэтому наша цель на 2027 год – удвоить поставки своих дронов", – подчеркнул Хмара.

Удары по мостам – последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 17 ноября российские захватчики нанесли удар четырьмя баллистическими ракетами по Южному мосту и тремя – по Северному в Киеве. Из-за этой атаки движение по мостам было приостановлено.

В свою очередь, Украина завершила многомесячную операцию и нанесла удар по Керченскому мосту. Одна из двух арок моста, удерживавшая автомобильное полотно, обрушилась в море.

Заявление заместителя главы Пентагона

Добавим, что сегодня, 18 ноября, заместитель министра обороны США по вопросам военной политики Элбридж Колби раскритиковал украинские удары на большие расстояния. По его мнению, они не способствуют остановке продвижения россиян на линии фронта. Он посоветовал вместо этого сосредоточиться на ударах средней дальности.

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