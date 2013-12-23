На Новый год в Украине будет плюсовая температура

На Новый год украинцев ждет теплая погода. Согласно информации Гидрометцентра, на Новый год на юго-востоке Украины будет плюсовая температура, возможны дожди, а на остальной территории страны ожидаются небольшой снег и легкий мороз.

«Температура ночью будет колебаться от 0 до -5°С, а на востоке и юге — +1–5°С», — заявил замглавы Гидрометцентра Анатолий Прокопенко. Его слова передают "Вести".

Как рассказали во Львовском гидрометцентре, температура в Славском будет колебаться от +3°С днем до -2°С ночью, в Буковеле холоднее — около -5°С.