На Новый год в Украине будет плюсовая температура
10:28, 23 декабря 2013Общество
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Возможны дожди.
На Новый год украинцев ждет теплая погода. Согласно информации Гидрометцентра, на Новый год на юго-востоке Украины будет плюсовая температура, возможны дожди, а на остальной территории страны ожидаются небольшой снег и легкий мороз.
«Температура ночью будет колебаться от 0 до -5°С, а на востоке и юге — +1–5°С», — заявил замглавы Гидрометцентра Анатолий Прокопенко. Его слова передают "Вести".
Как рассказали во Львовском гидрометцентре, температура в Славском будет колебаться от +3°С днем до -2°С ночью, в Буковеле холоднее — около -5°С.
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