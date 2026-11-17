Больше всего за сутки снизилась средняя стоимость дизельного топлива.

По состоянию на 17 ноября средняя цена дизельного топлива в Украине составляет 101,42 грн за литр. Также немного подешевел бензин, в то же время автомобильный газ подорожал, сообщает портал "Минфин".

Больше всего за сутки снизилась средняя стоимость дизельного топлива - на 1,10 грн за литр. Таким образом, средняя цена дизеля составляет 101,42 грн.

Бензин А-92 подешевел на 11 копеек и упал до 84,59 грн за литр. Средняя цена А-95 снизилась на 3 копейки - до 87,92 грн.

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В то же время бензин А-95 премиум остался без изменений. Его средняя стоимость составляет 91,60 грн за литр.

В свою очередь автомобильный газ, напротив, подорожал на 17 копеек. То есть его продают в среднем по 62,22 грн за литр.

Цены на АЗС

Самые высокие средние цены на бензин А-95 зафиксированы на Grand Petrol и SOCAR - по 91,90 грн за литр. На ОККО и WOG его продают в среднем по 90,90 грн.

Дешевле всего этот вид бензина стоит на АЗС "Фактор" - 83 грн за литр. На KLO его продают по 84,40 грн.

Среди бензина А-92 самая высокая средняя цена на Ovis - 86,90 грн за литр, тогда как дешевле всего его можно приобрести на ZOG - по 75,90 грн.

Дизельное топливо дороже всего стоит на SOCAR - 106 грн за литр. Несколько ниже цены на Neftek и Grand Petrol - по 105,90 грн. Самый дешевый дизель предлагает "БРСМ-Нафта" - 98,55 грн за литр. На "Авантаж 7" и "Фактор" его средняя цена составляет 99 грн.

Автомобильный газ дороже всего продают на EURO5, Grand Petrol, Neftek, ОККО и "Рур груп" - по 64,90 грн за литр. Самая низкая средняя цена зафиксирована на "Авантаж 7" - 58,45 грн. На "БРСМ-Нафте" газ стоит 59,50 грн, а на BVS - 59,57 грн за литр.

Цены на топливо - последние новости

13 ноября бензин и дизельное топливо на украинских АЗС подешевели. Средняя цена бензина тогда снизилась на 18 коп./л - до 88,08 грн/л, а дизельного топлива - на 35 коп./л, до 103,24 грн/л. В то же время автогаз подорожал на 10 коп./л - до 61,79 грн/л.

Ранее директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщал, что тенденция к снижению цен на бензин может сохраняться в течение ближайших недель. Он также предположил, что уже в ноябре стоимость дизельного топлива на АЗС может снова опуститься ниже 100 грн/л.

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