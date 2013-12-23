Герега подписала распоряжение о созыве 24 декабря заседания Киевсовета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, Герега отметила, что в повестке дня всего пять проектов решений. Они касаются решения бюджетных вопросов, приведения некоторых нормативных актов в соответствие с изменениями в законодательстве и принятием обращения депутатов Киевсовета к киевлянам.

«От депутатов горсовета киевляне ожидают в первую очередь решения хозяйственных и финансовых вопросов. Поэтому наша главная цель - выполнить социальные гарантии и обеспечить развитие города», - сказала она.

Герега объяснила, что изменения в бюджет и Программу экономического и социального развития Киева на 2013 год касаются выделения 130 млн. грн на зарплаты работникам бюджетных учреждений. Эти средства город получил в виде дотации из государственного бюджета.

58,1 млн. грн депутаты планируют направить на выплату надбавок работникам заведений образования и здравоохранения.

«Мы просто не имеем морального права накануне Нового года оставить учителей и медиков, социально незащищенные слои населения без денег, не выплатить надбавки, которые городские власти им обещали. Политика политикой, но кто-то должен заботиться о людях», - отметила Герега.

Согласно регламенту Киевсовета, решение о проведении пленарного заседания сессии Киевсовета в исключительных случаях, которые требуют срочного решения Киевсовета, доводится к сведению депутатов Киевсовета и населения Киева не позже, чем за день до пленарного заседания, с указанием времени созыва, места проведения и вопросов, которые предварительно планируется внести на рассмотрение Киевсовета.