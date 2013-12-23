Азаров завтра отправится в Москву

Во вторник, 24 декабря, в Москве премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в заседании высшего органа управления Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана - Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств, а также, возможно, встретится с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Об этом говорится в программе визита Азарова в Москву, текст которой есть в распоряжении УНИАН.

Предусматривается, что ориентировочно в 14.00 мск самолет Азарова прибудет в аэропорт «Внуково-2», после чего украинская делегация отбудет в Кремль, где Азаров примет участие в неформальном общении с главами делегаций стран Таможенного союза.

После церемонии фотографирования глав делегаций Азаров примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

После заседания главы государств Таможенного союза и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (постоянно действующий орган управления ТС) сделают заявление для СМИ.

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На данный момент прорабатывается возможность организации рабочей встречи Азарова с Медведевым.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря в Москве состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) на уровне глав государств России, Беларуси и Казахстана.

Президенты обсудят основные направления интеграционного взаимодействия государств – членов Таможенного союза (ТС) и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также хода работы с формирования до 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Также будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации «дорожных карт» относительно присоединения Киргизии и Армении к евразийским интеграционным структурам.

По итогам заседания ВАЭС запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регуляции деятельности естественных монополий и правил конкуренции.