Завтра в Украине осадков не обещают, но ночью может пойти снег

Завтра в Украине облачно с прояснениями, без осадков, только ночью в восточных областях небольшой мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах северных, центральных, восточных областей и в районе Карпат местами гололедица.

Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в восточной части и в Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

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Температура ночью в северных и восточных областях от 3° мороза до 2° тепла, на остальной территории 1-6° мороза, в Карпатах 7-10° мороза, на юге Крыма 2-5° тепла; днем 0-5° тепла, в Крыму и Прикарпатье 6-10° тепла.

В Киеве и области в воскресенье - без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 0-5° тепла, в Киеве ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.