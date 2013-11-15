Метеорологи рассказали, какой будет зима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщила заведующий отделением климатических исследований и долгосрочных прогнозов Научно-исследовательского гидрометеорологического института Национальной академии наук Украины Вазира Мартазинова.

«Зима будет неустойчивой, температура воздуха будет колебаться от +6 до -15-20 градусов во второй половине февраля, и из-за резких перепадов температур снежный покров будет неустойчивым, хотя имеет смысл ожидать в отдельные дни сильные осадки, особенно в восточных областях Украины», - сказала Мартазинова.

Также, по ее словам, до конца ноября ожидается резкое похолодание и снижение температуры воздуха, которое перейдет в первые числа декабря и охватит большую часть территории Украины.

«Декабрь по-настоящему в этом году будет первым зимним месяцем», - сказала Мартазинова, отметив, что с 1 по 10 декабря ожидается снижение температуры местами до -8-10 градусов, а к концу первой декады местами ожидается повышение температуры до +10 градусов.

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Вторая декада декабря, как отметила Мартазинова, принесет колебание температур от -6 до +2 градусов, в отдельные дни до +6-10 градусов.

Температура воздуха в третьей декаде следующего месяца будет положительной, однако с 25 числа опять ожидается похолодание до -5-8 градусов, а перед Новым годом следует вновь ожидать потепления.

Говоря о декабрьских осадках, Мартазинова отметила, что примерно 6-9 декабря в Крыму и западных областях ожидаются сильные осадки в виде снега и мокрого снега и их может выпасть за сутки до 30 мл.

В январе температура воздуха в отдельные дни будет достигать +6 градусов, в то же время в конце месяца последует похолодание. «Настоящий же холод надо ожидать во второй половине февраля, который перейдет на начало марта. В это время температура воздуха местами будет доходить до -20 градусов», - сообщила Мартазинова.

«Таким образом, температура воздуха на протяжении конца ноября, декабря, января и февраля будет неустойчивой, что является уже нормой для нашего климата. В целом осадков будет выше нормы, но их покров будет неустойчивым», - подытожила Мартазинова.