В 8 областях Украины из-за непогоды обесточено 77 населенных пунктов

08:50, 03 декабря 2013
Общество
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В 8 областях Украины сегодня ночью в результате порывов ветра из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 77 населенных пунктов.

В 8 областях Украины обесточены 77 населенных пунктов / Фото: by.all.biz

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области без электроснабжения остались 35 н.п., в Винницкой – 16, в Житомирской – 6, в Черниговской – 5, в Днепропетровской – 4, в Кировоградской – 4, в Черкасской – 4 и в Сумской – 3 н. п.

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К возобновлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго.

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