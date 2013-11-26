Из-за непогоды в Украине обесточены 638 населенных пунктов

Сегодня ночью из-за неблагоприятных погодных условий (порывы ветра, дождь с мокрым снегом) сработали системы защиты линий электропередач и произошло обесточивание 638 населенных пунктов в 10 областях Украины.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, в Тернопольской области обесточено 263 населенных пункта, в Хмельницкой – 183, в Ивано-Франковской – 62, во Львовской – 34, в Винницкой – 25, в Черновицкой – 23, в Житомирской – 19, в Ривненской – 19, в Киевской – 9, в Кировоградской – 1.

К восстановлению энергоснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.