В Украине для китайских инвесторов более приемлемые условия, чем в ЕС — эксперт

Поднебесная также нуждается в энергетических ресурсах, доступу к украинской системе логистики. В то же время Украина откроет для себя в результате такого сотрудничества огромный перспективный рынок — сказал в эксклюзивном комментарии телеканалу БТБ профессор Кэрри Браун, исполнительный директор центра исследований Китая Сиднейского университета.

«Китай сейчас создает дружественную сеть торговых связей, готовит подписание соглашений о свободной торговле с такими странами как Новая Зеландия и Швейцария. Но Украина занимает для Китая особое место благодаря своим обширным ресурсам, которые смогут удовлетворить энергетические интересы Китая. Поэтому Украина — важный партнер для Китая и готовящееся подписание Договора о дружбе и сотрудничестве между вашими странами станет символическим событием», — сказал Кэрри Браун.

Эксперт добавляет, что особенно интересен для Китая мощный украинский агросектор, но есть и другие факторы, которые будут влиять на расширение сотрудничества и приток инвестиций из Поднебесной.

«Сегодня Пекин больше всего нуждается в ресурсах. Особенно энергетических, а также минералах, продукции сельского хозяйства. Безусловно, АПК — один из самых мощных секторов украинской экономики, поэтому он интересен Китаю. Но кроме этого Украина располагает очень хорошими маршрутами поставок с Китаем, что существенно упростит движение товаров. Думаю, Поднебесная будет много импортировать энергоресурсов и продукции сельского хозяйства. На мой взгляд, сейчас Украине выгодно заключить с Китаем выгодное соглашение», — рассказал эксперт. Также он добавил, что китайский рынок очень интересен для фармацевтов, но сильные протекционистские меры сильно осложняют вход на него.

Напомним, 23-27 сентября текущего года в Китае пребывает правительственная делегация Украины, которую возглавляет первый вице премьер-министр Сергей Арбузов. На межправительственных переговорах речь идет о расширении торгово-экономических и политических отношений, сотрудничестве в научно-технической, космической, военной, сельскохозяйственной, культурной и образовательной сферах.