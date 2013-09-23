СМИ: Украина отдаст Китаю в аренду 3 миллиона гектаров земли на 50 лет

Китай арендует в Украине 3 млн га сельхозугодий сроком на 50 лет. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на китайскую газету "Хуаньцю шибао".

По данным СМИ, соглашение подписано между Синьцзянским производственно-строительным корпусом и украинской компанией KGS Agro.

Земли будут использованы для выращивания сельскохозяйственных культур и животноводства. Китайская сторона берет на себя обязательства реализовать ряд ирригационных проектов.

Синьцзянский производственно-строительных корпус был сформирован Народно-освободительной армией Китая в 1950-х годах для решения хозяйственных задач на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района /СУАР/. Корпус контролирует значительную часть экономики СУАР, реализуя крупные сельскохозяйственные и инфраструктурные проекты.

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Проблема обеспечения продовольственной безопасности является одной из ключевых для КНР. Несмотря на огромное число жителей, Китай располагает всего 9% мировой площади пахотных земель.

КНР арендует за границей около 2 млн га сельхозугодий. Зачастую препятствием для реализации крупных проектов для китайских компаний становится несоответствие их фитосанитарных, экологических и технологических стандартов требованиям зарубежных государств.