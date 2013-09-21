Украина не будет брать кредит у России на закачку газа в ПХГ - Ставицкий

У Киева и Москвы уже есть другие договоренности, сообщил РИА Новости в субботу министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Мы кредит не берем, у нас есть другие договоренности", - сказал Ставицкий.

По словам министра, Киев закачает в подземные хранилища от 17 до 20 миллиардов кубометров газа. Объем топлива, который закачает "Газпром", уточняется.

"Закачка уже идет, но мы ждем телеграммы уточняющей (от "Газпрома")", - добавил министр.

Ранее Украина заявляла о планах закачать в ПХГ только необходимые ей 14 миллиардов кубометров газа. Российский "Газпром" требовал увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС. Ранее Ставицкий заявил, что Украина обсуждает возможность получения беспроцентного кредита в РФ для финансирования дополнительной закачки.

Ранее сообщалось, что Киеву на покупку 5 миллиардов кубометров газа необходимо порядка 2 миллиардов долларов. Такую же сумму в прошлом году Газпромбанк выделял "Нафтогазу", но под 8,5% годовых с погашением 24 июня нынешнего года.