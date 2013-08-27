Ради ЕС: Украина требует у России кредит в $2 миллиарда на запасы газа

Киев и Москва начали переговоры об увеличении объемов закачки газа в подземные хранилища (ПХГ), сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на два высокопоставленных источника в "Газпроме" и украинском Минэнерго.

Ранее Украина заявляла, что закачает только необходимые ей 14 миллиардов кубометров, а российская монополия требовала увеличить этот объем до 19 миллиардов кубометров для обеспечения бесперебойного транзита в ЕС.

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"Мы не хотим повторения ситуации 2009 и 2011 годов, когда нас обвинили в том, что ЕС недополучил российский газ. На самом деле это "Газпром" снизил объемы прокачки, но доказать это мы не смогли — наша газотранспортная система до сих пор не везде оборудована счетчиками, которые бы показали, сколько газа зашло с территории России",— объяснил собеседник издания в Минэнерго.

Сейчас Украина предложила "Газпрому" два варианта урегулирования проблемы. "Первый — мы можем позволить хранить в подземных газохранилищах резервный объем газа, не взимая плату за его подъем. Второй — мы купим этот газ, но только при условии, если "Газпром" или Газпромбанк предоставят беспроцентный кредит на его закупку и продлят уже полученные ранее кредиты",— говорит источник в Минэнерго.

От первого из предложенных вариантов "Газпром" уже отказался. Источник в российской монополии подтвердил, что вариант закачки газа за счет кредита Газпромбанка сейчас рассматривается, однако возможность предоставления беспроцентного кредита он не стал комментировать.

Напомним, формирование запаса в 4-5 миллиардов кубометров газа для подстраховки потребителей газа из ЕС на случай очень холодной зимы обычно осуществляла именно НАК "Нафтогаз Украины". Но в этом году в Минэнерго заявили, что отказываются от такой практики, и если у "Газпрома" есть желание, он может закупить газ за свой счет.