Суд постановил закрыть дельфинарий в Киеве

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор гражданской кампании «Форум спасения Киева» Виталий Черняховский, сообщает Радио Свобода.

По его словам, иск удовлетворен полностью. Истец просил «обязать ООО «Нерум» снести самовольно построенное нежилое помещение, которое эксплуатируется как дельфинарий «Немо» на проспекте Глушкова, 9 в Голосеевском районе Киева, и привести земельный участок в первоначальное состояние».

По теме: Конфликтом вокруг дельфинария в Севастополе занялась прокуратура

Снести объект должны в течение 30 дней с момента вступления в силу решения суда. Если апелляционная инстанция не отменит нынешнее решение, вероятно, дельфинов отправят в севастопольский дельфинарий.

Как известно, сейчас в учреждении находятся четыре дельфина-афалины, морской лев и морской котик. Судебные тяжбы вокруг дельфинария продолжаются с 2012 года. Сначала экологи подали иск в Киевский Окружной админсуд на столичную прокуратуру за то, что она не реагирует на нарушения в дельфинарии.

Прокуратура подала иск в Одесский Окружного админсуда, требуя закрыть «Немо». Также Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины подала иск о сносе дельфинария в Хозяйственный суд столицы.