Конфликтом вокруг дельфинария в Севастополе занялась прокуратура

Органы милиции и прокуратуры Севастополя выясняют обстоятельства конфликта, который возник вокруг городского дельфинария (ООО «Страна Дельфиния»).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

«26 апреля вокруг Севастопольского дельфинария развернулись события, которые вызвали общественный резонанс. Средства массовой информации сообщили о том, что происходит «рейдерский захват» этого объекта, но в действительности ситуация сложилась не так однозначно, как представили СМИ», - отметили в прокуратуре.

По информации пресс-службы, инциденту предшествовал судебный процесс по иску Фонда коммунального имущества Севастопольского городского совета. С октября 1999 года ООО «Страна Дельфиния» на основании заключенного договора арендовала коммунальное имущество — помещение водноспортивной базы «Нептун» на набережной Корнилова, 2, площадью 1419,84 кв. м, в том числе и здание дельфинария. В связи с тем, что договор аренды, заключенный в 1999 году, утратил действие в мае 2012 года, Фонд коммунального имущества обратился с иском в Хозяйственный суд Севастополя к ООО «Страна Дельфиния» о выселении и возвращении ранее арендованного имущества. Суд удовлетворил требования истца. В апреле 2013 года решение вступило в силу.

На 26 апреля Государственной исполнительной службой планировалось проведение действий по исполнение указанного решения. Однако, как отмечают в прокуратуре, после появления представителей уполномоченного органа на территории Севастопольского дельфинария возникла конфликтная ситуация с участием прежнего арендатора, общественности и других лиц.

«В ходе конфликта представитель ООО «Страна Дельфиния» обратился в Ленинский РО УМВД Украины в г. Севастополе с заявлением о совершении самоуправных действий. Эти сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Работниками милиции начато расследование, ход которого контролируется прокуратурой», - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Вчера севастопольские, крымские и некоторые центральные СМИ сообщили о «рейдерском захвате» Севастопольского дельфинария. При этом во многих сообщениях говорилось о применении силовых методов как с одной, так и с другой стороны.

По сообщению ряда СМИ, среди «нападавших» сотрудники дельфинария и депутаты Севастопольского горсовета узнали представителей одесского дельфинария, с которым ООО «Страна Дельфиния» уже много лет ведет судебные споры, и одного из депутатов Одесского городского совета.

Вчера защитники Севастопольского дельфинария проводили митинг, звонили в центральные органы власти, обращались в правоохранительные органы, пытались перекрыть проезд, а под вечер попытались попасть в кабинет председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимира Яцубы. В 17.30 с ними встретился представитель руководства СГГА, которому была передана резолюция митингующих.