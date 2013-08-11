В Румынии на лечении остались 2 пострадавших в ДТП украинцев

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В частности, как говорится в сообщении, по информации Генерального консульства Украины в Сучаве (Румыния), в Ясской уездной больнице для продолжения лечения остались двое граждан Украины, пострадавших в результате ДТП.

Большая часть группы (39 человек) продолжила движение в направлении Болгарии для отдыха, другие - вернулись в Украину, сообщили в МИД.

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Генеральный консул Украины в Сучаве находится в больнице уезда Яссы для решения вопросов медицинского обеспечения украинцев.

Дело находится на особом контроле Генконсульства Украины в Сучаве, Посольства Украины в Румынии и Департамента консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, поздно вечером 10 августа в уезде Яссы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с украинскими туристами.

В результате ДТП 8 граждан Украины были госпитализированы (двое - в больницу уезда Яссы, шестеро - в больницу г. Пашкань). Остальные украинцы были размещены в одном из местных общежитий.

По данным советника Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского города Яссы Сильвии Болохан, эта дорожная авария произошла из-за грузовика, который выехал на обгон автобуса с украинскими туристами. С кузова автомобиля выпало бревно, которое попало в боковую часть автобуса.

По предварительным данным, в автобусе, который ехал в направлении Бухареста, находилось 46 туристов и 2 водителя.