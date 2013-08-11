В Румынии бревно с грузовика влетело в автобус с украинцами, есть пострадавшие

Об этом УНИАН сообщила заместитель директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Елена Ващенко.

По теме: В ДТП с автобусом во Франции могли пострадать украинцы

По ее словам, ДТП произошло в Сучаве, к гражданам Украины выехал генеральный консул Украины в Сучаве для предоставления консульской поддержки.

«10 августа в Румынии произошло ДТП при участии граждан Украины. В результате ДТП 8 граждан Украины госпитализированы, остальные размещены в одном из местных общежитий», - сказала Ващенко.

Как сообщал УНИАН, по данным советника Инспекции по чрезвычайным ситуациям румынского города Яссы Сильвии Болохан, эту дорожную аварию спровоцировал грузовик, выехавший на обгон автобуса с украинскими туристами. Из кузова автомобиля выпало бревно, которое попало в боковую часть автобуса.

По предварительным данным, в автобусе, следовавшем в направлении Бухареста, находилось 46 туристов и 2 водителя.