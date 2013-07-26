Доля иностранного капитала в банковской системе Украины снижается

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в июне снизилась на 3,8 п.п. - до 34,2%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе-июне 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 5,3 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом сократилось на 2 банка и на 1 июля текущего года составило 51 банк из 178 зарегистрированных. Количество банков со 100% иностранным капиталом сократилось на 1 банк - до 21.

Как сообщается, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в июне 2013 года вырос на 0,32% - до 177,111 млрд грн, при этом за январь-июнь 2013 года его рост составил 1,08%. Регулятивный капитал банков в июне снизился на 1,50% – до 184,493 млрд грн, за январь-июнь рост составил 3,03%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в мае выросла на 0,1 п.п. - до 38%, в январе-мае 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,5 п.п.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.