Съезд “Нашей Украины” может не проголосовать за отмену политической реформы

На съезде партии “Народный Союз “Наша Украина” 21 ноября вопрос об отмене политической реформы может быть провален. До голосования может не дойти вообще, поскольку съезд будет заниматься “непростыми” кадровыми проблемами.

Кроме того, несмотря на заявления представителей партии, в частности Петра Порошенко, Юрия Ключковского и других, руководство “Нашей Украины” может не осмелиться провести однозначное решение о представлении народными депутатами от НСНУ в Конституционный Суд относительно конституционности “политреформы” и решения Верховной Рады о запрете рассматривать этот вопрос Конституционным Судом.

(Изменения в Конституцию, в соответствии с которыми Украина превращается с президентско-парламентской на парламентско-президентскую республику, были приняты 8 декабря 2004 года. – Ред.)

В сущности, съезд “Нашей Украины” является едва ли не последней реальной возможностью поднять вопрос об отмене так называемой “политреформы”. Если его не решит съезд НСНУ, то, скорее всего, уже никто на это не решится.

До сих пор заявления об отмене “политреформы” были лишь разменной монетой между политическими игроками.

Ярослав, г. Запорожье, сторонник “Нашей Украины”