Прасолов уверяет, что стратегия развития регионов учитывает опыт ЕС

Данная стратегия является базовым документом, который вместе с другими стратегическими документами создает для страны эффективную основу для дальнейшего внедрения политических, управленческих и социально-экономических реформ.

Об этом накануне, 26 июля, на заседании Межведомственной координационной комиссии по вопросам регионального развития сообщил глава МЭРТ Игорь Прасолов, передает РБК-Украина.

Ныне действующая стратегия была принята почти 10 лет назад. Анализ, проведенный специалистами МЭРТ, показал, что регионы страны демонстрируют различную адаптацию к вызовам современности и выявил просчеты региональной политики.

«Хочу подчеркнуть важность нашей работы. Особая роль комиссии обусловлена, прежде всего, сложностью задач, связанных с формированием и реализацией эффективной региональной политики. Экономики регионов испытывают на себе влияние ряда негативных макроэкономических факторов. Это требует оперативного реагирования и корректировки механизмов государственной региональной политики с учетом европейского опыта в сфере регионального развития», – сказал Прасолов.

По его словам, Президент Виктор Янукович поставил перед правительством четкую задачу: внедрить новую региональную политику, базирующуюся на новом формате отношений регионов с центром, основа которого – рост инициативы и ответственности власти на всех уровнях. Этот механизм, с одной стороны, должен стимулировать использование внутреннего потенциала каждого региона, а с другой – обеспечить распространение развития от экономически сильных центров на все регионы. Таким образом, можно будет минимизировать негативные явления проблемных территорий.

Руководитель управления программ помощи Представительства ЕС в Украине Эндрю Разбаш приветствовал положительную работу МЭРТ со структурами ЕС. «Стратегия, которая сегодня разработана, в том числе, и при нашем участии, это, безусловно, шаг вперед. Она отвечает целям региональной политики Евросоюза», – сказал Разбаш.

Участники заседания определили дальнейшие шаги в работе для того, чтобы полностью подготовить стратегию для представления в правительство на утверждение.