ВБ поможет в разработке закона о защите инвестиций в украинский АПК

Кроме того, ВБ продолжит свою работу по подготовке земельной реформы в Украине. Эти темы обсуждались во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка и руководителя аграрного сектора ВБ Дины Умали-Дейнингер.

«Отношения Украины и ВБ оказывают положительное влияние на развитие отечественного аграрного сектора. Поэтому рассмотренные сегодня вопросы помогут усилить динамику его развития», - отметил Присяжнюк.

Он предложил ВБ принять участие в разработке закона о защите иностранных инвестиций. Также министр предложил усилить сотрудничество в подготовке земельной реформы.

Представители ВБ согласились наладить сотрудничество в этих направлениях. Руководитель аграрного сектора ВБ Дина Умали-Дейнингер предложила присоединиться к проведению детального анализа плодородия и качества украинских почв.

Также участники встречи подтвердили, что большое внимание будет уделяться сотрудничеству между Украиной и ВБ по восстановлению орошения на юге Украины и развитию зерновой логистики.