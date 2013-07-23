В Болгарии на курорте утонул 17-летний украинец

На территории курортного комплекса в городе Варна утонул гражданин Украины, 1996 года рождения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил директор Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что парень отдыхал в Болгарии в составе группы из Киева.

“Украинский консул встретился с родителями погибшего, консульским учреждением Украины предоставлено содействие в оформлении необходимых документов и отработан вопрос транспортировки гроба в Украину, которая запланирована на сегодняшний день”, - сказал Перебыйнис.

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По его словам, вопрос находится на контроле Консульства Украины в Варне и Департаменте консульской службы МИД Украины.