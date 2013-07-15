В Донецке накрыли партию контрабандной парфюмерии и косметики

Сотрудники оперативного управления и управления внутренней безопасности ГУ Министерства доходов и сборов в Донецкой области перекрыли канал нелегальной поставки в Украину парфюмерии и косметики известных торговых марок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Миндоходов в Донецкой области, в июле в рамках операции «Госграница-2013» была изъята партия незаконно ввезенной на таможенную территорию Украины косметики и парфюмерии известных мировых брендов на общую сумму 5,8 млн грн.

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По сообщению, организовала нелегальный бизнес по ввозу и реализации продукции марок Calvin Klein, Christian Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Max Factor, L'oreal, Ambre, Moschino, Givenchi, Giorgio Armani, Kenzo и других производителей 40-летняя жительница Донецка, зарегистрированная как частный предприниматель. Однако прав импортера у женщины не было. В арендованном ею подвальном помещении в центре Донецка располагались одновременно склад и перевалочный пункт для оптовой торговли продукцией. В дальнейшем его реализовывали на рынках и в магазинах по всей области.

Предоставить оперативным работникам документы в подтверждение законности поступления товаров на таможенную территорию Украины и сертификаты качества на них женщина, не смогла. По решению суда на складе проведен обыск и изъята вся партия духов и косметической продукции.

Сейчас уголовное правонарушение внесено в Единый реестр досудебных расследований. Устанавливаются каналы поступления продукции на таможенную территорию Украины, а также полный круг лиц, причастных к ее противозаконному перемещению, хранению, транспортировке и сбыту.