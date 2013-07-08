Контрабанда сигарет в Украину за 3 года увеличилась в три раза

Такие данные содержатся в исследовании рынка, проведенном компанией «Тейлор Нельсон Софрез Украина».

По теме: 85% контрабанды в Украине - наркотики и оружие

По данным исследования, обнародованным на днях представителем компании Ольгой Чернишок, основным источником контрабанды сигарет являются: Россия (54%), Беларусь (19%) и Молдова (18%).

Вместе с тем, по данным исследования, начиная с конца 2012 года, наблюдается стремительный рост объемов отечественного контрафакта.

Как сообщал УНИАН, производство сигарет в январе-мае 2013 года сократилось на 23,3% по сравнению с маем прошлого года и на 10,2% по сравнению с апрелем 2013 года - до 7,0 млрд штук.

По заключению Министерства экономического развития и торговли, сокращение производства табачных изделий, в том числе и сигарет в январе-мае 2013 года произошло в результате повышения цен на эту продукцию.