В МВД объясняют: милиционеры подрались с супругами из РФ из личной неприязни

Возникший конфликт в Кировоградской области 1 июля между милиционерами и супружеской парой из России носит бытовой характер и никоим образом не связан с профессиональной деятельностью работников МВД.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления МВД в Кировоградской области.

По данным пресс-службы, оба милиционера в это время находились вне службы, не в рабочее время и не в форменной одежде. И потерпевшая семейная пара, и работники милиции находились в состоянии алкогольного опьянения. Поскольку конфликт возник на почве личных неприязненных отношений, потерпевшие претензий к правоохранителям не имеют и просят суд не лишать свободы работников милиции, говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в Кировоградской области в с. Роскошное Головановского района работники райотдела милиции, находившиеся вне службы, избили семейную пару, граждан Российской Федерации. По данным пресс-службы прокуратуры области, конфликт между милиционерами и супругами возник около 4 часов утра и перерос в драку. Россиянину были нанесены многочисленные телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его жена получила травму в виде ушиба мягких тканей шеи. По данным неофициальных источников, правоохранители также сорвали с женщины золотые украшения.

В тот же день по указанному факту прокуратурой Головановского района начато уголовное производство по ч.2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

3 июля в управлении связей с общественностью МВД Украины сообщили, что расследование конфликта в Кировоградской области при участии двух работников милиции и двух граждан другого государства, находится на контроле Министерства внутренних дел.