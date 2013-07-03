В Кировоградской области пьяные милиционеры избили семейную пару из России
В Кировоградской области в с. Роскошное Голованевского района работники райотдела милиции в состоянии алкогольного опьянения, находясь вне службы, избили семейную пару из Российской Федерации.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры области, по указанному факту прокуратурой Голованевского района начато уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
Конфликт между милиционерами и супругами – гражданами России возник около 4 часов утра и перерос в драку. Россиянину были нанесены многочисленные телесные повреждения, в том числе сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Его жена получила травму в виде ушиба мягких тканей шеи. По данным неофициальных источников, правоохранители также сорвали с женщины золотые украшения.
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В настоящее время оба работника милиции задержаны. Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.
Ход проведения досудебного расследования прокуратурой области взят на контроль.