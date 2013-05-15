Население Украины может сократиться до 44 миллионов

Об этом говорится в прогнозе развития экономической ситуации в Украине, составленном аналитиками международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг» в рамках подготовки квартального обзора экономической ситуации на быстрорастущих рынках (Rapid Growth Markets Forecast).

Согласно прогнозу, численность населения Украины к концу 2013 году составит не более 44,7 млн человек.

Вместе с тем, эксперты убеждены, что сокращение населения, а также ожидаемый экономический рост, обусловленный оживлением внешних рынков, приведет к увеличению показателя доходов на душу населения. В частности, к концу 2013 года доход на душу населения составит 3746 долларов, а в 2016-м - 4843 долларов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, численность населения Украины на 1 марта т.г. составила 45 млн 529 тыс. 408 человек, что на 73 тыс. 802 человека (0,02%) меньше по сравнению с показателем численности населения на 1 марта 2012 года (45 млн 603 тыс. 210 чел) и на 9713 человек (0,01%) меньше по сравнению с 1 февраля 2013 года.