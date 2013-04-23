Адвокаты «днепропетровских террористов»: Суд продлится еще до конца года

Как сообщил корреспонденту УНИАН адвокат Виктора Сукачева Александр Шишкин, “хорошо будет, если судебный процесс до конца этого года выйдет на судебные дебаты”.

По его словам, учитывая то, что уголовные дела, которые рассматриваются в Индустриальном районном суде Днепропетровска содержат 78 томов, очень сомнительно, что суд завершится в 2013 году. Также адвокат подчеркнул, что его подзащитный В.Сукачев будет давать показания в суде.

Схожее мнение высказал корреспонденту УНИАН и адвокат обвиняемого Дмитрия Ревы Виталий Погосян.

“Не уверен, что суд завершится в этом году. Я считаю, что в суде обязательно должны дать показания эксперты - взрывотехники и химики”, - сказал В.Погосян.

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По словам адвоката обвиняемого Льва Просвирнина Елены Кирилловой, суд продлится минимум еще полгода. В то же время, по ее мнению, сторона обвинения заинтересована в скорейшем завершении этого судебного дела.

Следующее слушание по делу о “днепропетровских террористах” в Индустриальном райсуде Днепропетровска состоится 25 апреля. На нем продолжится судебный допрос обвиняемого в совершении терактов Виталия Федоряка.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которых пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранительных органов, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Дело рассматривается в Индустриальном райсуде Днепропетровска.

Сегодня, 23 апреля, перед очередным судебным слушанием дела главный обвинитель на процессе прокурор Александр Гладкий заявил журналистам, что судебное следствие по делу «днепропетровских террористов» продлится еще «месяц-два».

Он также сообщил, что сейчас продолжается допрос обвиняемого в терактах В.Федоряка, до этого в суде были допрошены Л.Просвирнин и Д.Рева. По словам прокурора, В.Сукачев отказался давать показания в суде, пытаясь изменить порядок ведения судебного следствия. В суде будут допрошены 47 потерпевших от терактов и около 50 свидетелей.