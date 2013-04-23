Прокурор говорит, что «днепропетровских террористов» будут судить еще месяц-два

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня перед очередным судебным слушанием дела заявил журналистам главный обвинитель на процессе прокурор Александр Гладкий.

По его словам, на начальной стадии судебное следствие затянулось из-за многочисленных ходатайства адвокатов подсудимых.

«Сейчас процесс идет в нормальном русле, думаю, он затянется на месяц-два», - отметил А.Гладкий.

Он также сообщил, что в настоящее время идет допрос обвиняемого в терактах Виталия Федоряка, до этого в суде были допрошены Лев Просвирнин и Дмитрий Рева. По словам прокурора, Виктор Сукачев отказался давать показания в суде, пытаясь изменить порядок ведения судебного следствия.

А.Гладкий сообщил, что в суде будут допрошены 47 потерпевших от терактов и около 50 свидетелей.

Отвечая на вопросы журналистов, прокурор подчеркнул, что слушание в Индустриальном суде в отношении обвиняемых в терроризме проходит дважды в неделю, а не чаще, из-за загруженности членов судейской коллегии. По словам А.Гладкого, все три члена коллегии судей Индустриального суда, которые рассматривают это дело, ведут и другие дела.

Как передает корреспондент УНИАН, в этот момент в суде обвиняемый В.Федоряк отвечает на вопросы суда, стороны обвинения, адвокатов, а также В.Сукачева относительно его участия в изготовлении взрывных устройств и их закладке. В.Федоряк на многие уточняющие вопросы отвечает «не помню», «возможно» и пр.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля 2012 года в центре Днепропетровска прозвучали четыре взрыва, в результате которого пострадал 31 человек, в том числе 10 детей. По информации правоохранителей, все взрывные устройства были самодельными, они были заложены в бетонные урны.

По факту взрывов прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (теракт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).