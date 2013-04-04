Азаров требует строго наказывать за безосновательные проверки

Об этом он заявил во время заседания Кабинета министров, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

По словам премьера, за последние годы Украина в плане дерегуляции сделала больше, чем за предыдущие десятилетия: упрощен порядок учреждения и закрытия бизнеса, на порядки уменьшено количество разрешительных документов, введена рискоориентированная система государственного контроля. Однако система не заработала полностью так, как это задумывалось, признал Н.Азаров. Безусловно, количество проверок сократилось, но бизнес до сих пор считает их существенным препятствием, подчеркнул он.

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«Я требую, чтобы такие «изобретатели» проверок были моментально и принципиально наказаны. Каждая проверка без законных оснований – это чрезвычайная ситуация. Только так это нужно воспринимать», - подчеркнул Н.Азаров.

При этом он отметил, что вообще каждая проверка должна назначаться исключительно по решению первого руководителя контролирующего органа. И именно он будет персонально отвечать за ее обоснованность и последствия.

По словам Н.Азарова, в первую очередь это касается Министерства доходов и сборов.

«Это министерство должно быть не генератором проверок и мелочной «опеки» бизнеса, а генератором взаимного доверия и экономических стимулов для добросовестной работы бизнеса», - сказал глава правительства.