Янукович велел сократить проверки бизнеса

Об этом он сказал, открывая сегодня очередное заседание Комитета по экономическим реформам при Президенте Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, В.Янукович отметил, что проверки контролирующими органами приносят лишь негатив в бизнес-климат Украины.

По мнению Президента, права контролирующих органов прекращать работу предприятий должны быть сокращены до минимума. В качестве примера В.Янукович привел деятельность Государственной сельскохозяйственной инспекции, которая, по его словам, нашла в себе силы и время проводить проверки в сферах техногенной, пожарной и экологической безопасности”.

“Присяжнюк, Николай! Что это за инспекция такая? Даже радиационным контролем занимается. Садитесь”, - сказал В.Янукович, обращаясь к министру АПК.

В.Янукович заявил, что также никаких внеплановых проверок не должно быть, кроме случаев, когда есть решение суда.

Как сообщал УНИАН, 1 апреля с.г. министр доходов и сборов Украины Александр Клименко подписал план-график проведения налоговых проверок во втором квартале 2013 года, в котором сохранена тенденция к их сокращению.

Об этом А.Клименко заявил на брифинге в Кабинете министров.

«По результатам первого квартала плановые проверки сократились на 24%. Я подписал план-график на второй квартал, и тенденция сохраняется», - сказал А.Клименко.

Напомним, план-график проверок Министерства доходов и сборов Украины в первом квартале 2013 года сокращен на 24% по сравнению с первым кварталом 2012 года – до 1,6 тыс. субъектов предпринимательства - юридических лиц с 2,1 тыс. В 2012 году Государственная налоговая служба ввела и четко придерживалась моратория на проверки СМИ, а также проверки субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий на проверки малого и среднего бизнеса был введен на переходной период для внедрения изменений в налоговой сфере - новых правил упрощенного налогообложения и других законодательных изменений. При этом масштабные проверки были проведены на рынке подакцизных товаров - в частности алкоголя и табака.