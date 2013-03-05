Осенью состоится последний призыв в армию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Киеве первый заместитель министра обороны Украины Александр Олийнык.

“В этом году, в 2013-м, будет последний осенний призыв в ряды Вооруженных сил. В соответствии с этим сроком начнется работа по формированию Вооруженных сил по контракту”, - сообщил А.Олийнык.

По его словам, переход на контрактную службу позволит значительно повысить уровень боеспособности украинской армии и эффективность расходования средств.

А.Олийнык добавил, что в контрактную армию будут набирать военнослужащих, которые имеют оперативно-стратегический или оперативно-тактический уровень военного образования, высокий уровень профессиональной подготовки, уровень квалификации не ниже второго класса, опыт службы в составе национальных контингентов миротворческих войск и участники боевых действий. А.Олийнык заметил, что приоритет будет предоставлен военнослужащим, которые свободно владеют иностранными языками.

Он отметил, что заработная плата контрактников будет составлять 5-6,2 тыс. грн.

А.Олийнык добавил, что последний призыв срочников в ряды Вооруженных сил Украины не будет отличаться от призывов прошлых лет, во время которых набирали до 40 тысяч человек.