За газовую независимость от России нужно платить

Ведущие украинские эксперты в области энергетики считают, что снижение газовой зависимости Украины от России возможно только путем импорта газа из других источников. Но как утверждают эксперты, ни одна страна-производитель не станет поставлять нам газ по нынешней цене. Поэтому реальная диверсификация станет возможна только после того, как цены на газ в Украине выровняются с общеевропейскими. Поэтому вопрос повышения стоимости газа для Украины – это вопрос энергетической безопасности.

Если рассмотреть цены на газ в Европе, то согласно опубликованному в Брюсселе отчету Евростата за 2006 год, европейским рекордсменом по цене природного газа, потребляемого в быту, является Дания. Средний датчанин платит за тысячу кубометров газа 1115,1 евро, что в 2,3 раза превосходит среднеевропейский показатель (498,5 евро за тыс. куб. м).

Скандинавские соседи Дании – Швеция и Ирландия также платят за газ высокую цену – 904,8 и 869,4 евро соответственно. Немцы и голландцы завершают группу стран, где за газ для домохозяйств платят намного больше, чем в целом по континенту – у них газ стоит 700 и 650 евро за тысячу кубометров соответственно.

В средней ценовой группе – от 500 до 600 евро за тысячу кубометров – расположилась центральная и южная Европа. Столько за газ платят домохозяйства Австрии, Бельгии, Испании, Италии, Люксембурга, Словении и Франции.

Более низкие газовые счета имеют возможность оплачивать только жители бывшего социалистического лагеря, где государства проводят политику сдерживания социально-чувствительных цен. Стоимость тысячи кубометров пока не превысила 300 евро для болгар, венгров, литовцев, латышей, румын, хорватов и эстонцев.

В то же время, наиболее экономически развитые государства Восточной Европы, а именно Польша и Чехия, уже переступили 300-евровую отметку и уверенно приближаются 400-евровой. Для поляков бытовой газ в прошлом году стоил 377,7 евро, для чехов – 336,6 евро за тысячу кубометров.

Исключением из общеевропейского правила «чем дальше на восток, тем дешевле газ» в 2006 году была лишь Великобритания, потребителям которой «голубое топливо» обходись в 413 евро за тысячу кубометров. Это вдвое меньше, чем платили соседи англичан – ирландцы, и почти на 20% ниже среднеевропейского показателя.

Наиболее низкие газовые счета в 2006 году, по данным Евростата, приходили эстонцам. Их затраты на тысячу кубометров топлива составляли всего 219,2 евро.

Исследование Евростат не приводит цены на газ у ближайших соседей Украины – россиян, белорусов и молдаван, поскольку эти страны не входят в ЕС. Стоимость природного газа для домохозяйств Украины в нынешнем году составляет 339 грн. за тысячу кубометров (около 45 евро), что в 11 раз ниже среднеевропейского показателя, рассчитанного Евростат.

"Украине не следует разделять газ на импортный и собственной добычи. Цены должны быть одинаковыми. Если бы "Нафтогаз" экспортировал украинский газ в ЕС, то полученных денег хватало бы и на инвестиционную политику, и на помощь социально незащищенным категориям потребителей газа. При существующей же практике помощь в виде низких тарифов на газ получают все 47 млн. украинцев, что просто не рационально", – считает старший экономист Международного центра перспективных исследований Ильдар Газизуллин.

По его мнению, "действительно, цены на газ в Украине одни из самих низких в регионе после России. Однако, нужно также помнить, что во многих странах ЕС газ либо занимает небольшую долю в общем энергопотреблении, либо тарифы включают в себя налоги".

"Цены на газ для населения в Украине уже сейчас могут быть безболезненно повышены где-то в два раза. Думаю, что в ближайшие 4 года цены в Украине должны достичь уровня стран Центральной Европы. При этом, процесс повышения цен нужно равномерно распределить во времени. К шоковому одномоментному повышению не готово прежде всего правительство, которому нечего предложить населению взамен: например, пакет реформ энергосектора и компаний, адресную систему помощи, внятную информационную кампанию по повышению энергоэффективности экономики и т.д.", – считает эксперт.

Другой важной проблемой низких цен на газ, кроме снижения газовой зависимости Украины от России, является и то, что низкие цены экономически уничтожают внутреннюю добычу газа в Украине.

Руководитель экономических программ Центра корпоративных исследований Вячеслав Бутко считает, что нельзя сдерживать цены на газ собственной добычи, так как это экономически уничтожает внутреннюю добычу газа в Украине.

"Считаю, что нельзя столь откровенно сдерживать цены на газ собственной добычи, так как это экономически уничтожает внутреннюю добычу газа в Украине… Процесс адаптации Украины к мировым ценам на газ необходимо было начинать много раньше. По сути он еще не начат. Полагаю, что его следовало бы пройти максимально быстро, может быть даже одномоментно. Понимаю, что это будет болезненно, но нельзя преодолеть пропасть в два скачка", – отмечает он.

При этом он отметил, что "начинаемая НАК «Нафтогаз Украины» компания по повышению цен на газ для населения – процесс болезненный, но необходимый – любой хозяйствующий субъект должен стремиться работать с прибылью. «Нафтогаз» не может дотировать население, как бы того не хотелось многим".

Также В.Бутко считает, что "роль государства в процессе адаптации населения к мировым ценам на газ, в первую очередь, должна сводиться к определению перечня тех граждан, которые действительно нуждаются в дотациях. И, естественно в нахождении источника средств для выплаты этих дотаций. Размер компенсируемой разницы и объем дотации необходимо определять индивидуально в каждом конкретном случае".

В свою очередь, эксперт энергетических программ по нефти и газу Центра экономических и политических исследований имени А.Разумкова Владимир Омельченко считает, что цена на природный газ в Украине должна формироваться по рыночным принципам без всяких ограничений, иначе инвестиции в сектор добычи не пойдут.

"Цена природного газа, как собственной добычи, так и купленного по импорту должна формироваться по рыночным принципам без всяких ограничений. Иначе никакие инвестиции в сектор добычи не пойдут, а зависимость по импорту будет увеличиваться", – говорит он.

По его мнению, "если Украина не разработает жесткую программу перехода на цены на газ по европейской модели к 2010 году, то придется расплачиваться стратегическими объектами и государственным суверенитетом. Возможности перекрестного субсидирования и "теневых схем" уже исчерпаны".

Кроме того В.Омельченко отмечает, что природный газ является высоколиквидным товаром на глобальных рынках. "Никто из импортеров не будет подстраиваться под возможности украинских потребителей, так как ни Россия, ни страны Центральной Азии лишних ресурсов не имеют и они будут всегда иметь альтернативу сбыта в Европу и Китай (в дальнейшем во все больших объемах) по ценам международного рынка энергоносителей", – считает он.

Поэтому, для того чтобы снизить газовую зависимости Украины от России, а также повысить добычу газа внутри страны, украинскому правительству необходимо задуматься над вопросом ценообразования на газ и привести цены на газ в Украине к к общеевропейскому уровню.

Юрий Кравец